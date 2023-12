Oroscopo Paolo Fox oggi 8 dicembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 dicembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 8 dicembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 dicembre 2023: Ariete

Cari ariete, il coraggio non vi manca ma ultimamente c'è chi per fare troppo ha subito un bel po' di stanchezza. Oggi non bisogna strapazzarsi troppo. Da gennaio, ad ogni modo, ci sarà un bel recupero.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 dicembre 2023: Toro

Cari toro, oggi avrete la sensazione di trattenervi troppo senza dire davvero ciò che pensate. Prendete le distanze da tutte le persone che hanno creato problemi nella vostra vita e aspettatevi qualche riconferma sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 dicembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, negli ultimi giorni c'è stata un po' di agitazione nell'aria principalmente causata dalle persone che vi stanno attorno. Nelle questioni di carattere legale siate prudenti e anche se vorreste subito le soluzioni ai problemi ricordatevi che Saturno è ancora opposto. Ci vuole pazienza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 dicembre 2023: Cancro

Cari cancro, quello di oggi è un oroscopo migliore con una bella Venere che può regalare tanto. Si recupera sia a livello emotivo che pratico con un lavoro che porta soddisfazioni e riconferme.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 8 dicembre 2023 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 dicembre 2023: Leone

Cari leone, avete messo da parte i sentimenti perché avete la testa troppo impegnata sul lavoro dove non tutto funzionerà al meglio inizialmente ma abbiate fiducia. Non arrabbiatevi se non otterrete subito delle risposte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 dicembre 2023: Vergine

Cari vergine, Luna e Venere sono in aspetto interessante, quindi se c'è qualcuno che vi piace, organizzate un incontro. Se ci sono stati problemi di carattere lavorativo, ora finalmente iniziate a vedere la luce.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 dicembre 2023: Bilancia

Cari bilancia, dimenticate il passato perché queste giornate possono regalare tanto e permettono una bella rinascita per tutti coloro che hanno vissuto una crisi di recente. Fate attenzione solo alla forma fisica.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 dicembre 2023: Scorpione

Cari scorpione, questo è un cielo che porta belle intuizioni. Attenzione solo a un piccolo calo fisico ma da oggi a domenica l'oroscopo è dalla vostra parte quindi mettetevi in gioco e non chiudetevi in voi stessi.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 8 dicembre 2023 per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 dicembre 2023: Sagittario

Cari sagittario, con il sole che continua il transito nel vostro segno riuscirete a liberarvi di un peso. Tutto ciò che farete adesso sarà risultati nella seconda parte del mese ed è il periodo giusto anche per fare progetti d'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 dicembre 2023: Capricorno

Cari capricorno, il vostro segno è davvero baciato dalle stelle in questo periodo quindi sfruttate questo momento propizio per fare progetti e non tralasciate l'amore. Questo fine settimana fa tornare in auge i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 dicembre 2023: Acquario

Cari acquario, attenzione a queste giornate un po' particolari e un po' nervose. La stanchezza accumulata sul lavoro potrebbe riversarsi in amore e creare piccoli litigi. Dicembre sarà un banco di prova per le coppie.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 dicembre 2023: Pesci

Cari pesci, questo è un periodo di recupero con due giornate in arrivo pronte a regalare emozioni speciali. I nati pesci hanno la capacità di intuire le cose prima che arrivino. Se c'è un progetto da definire e identificare, la grande intuizione che avete, potrebbe regalare qualcosa di più. E inoltre l'amore si risveglia.