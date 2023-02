Oroscopo Paolo Fox oggi 8 febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 febbraio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 8 febbraio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 febbraio 2023: Ariete

Cari ariete, in amore bisogna stare molto attenti, soprattutto se c'è stato qualche problema di recente. Sul lavoro inizia una bella fase di recupero e aspettatevi belle novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 febbraio 2023: Toro

Cari toro, l'amore inizia a regalare belle emozioni grazie anche alla luna a favore. Sul lavoro attenzione a qualche piccola discussione con i colleghi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 febbraio 2023: Gemelli

Cari gemelli, in amore è un periodo "no" ma da metà settimana arrivano un po' di novità e belle notizie. Sul lavoro arriva qualche nuovo progetto interessante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 febbraio 2023: Cancro

Cari cancretti, torna un po' di sereno nella vita di coppia dopo un periodo difficile. Sul lavoro cercate di ricaricare le energie perché vi aspetta un periodo abbastanza impegnativo.



