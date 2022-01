Oroscopo Paolo Fox oggi 8 gennaio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 gennaio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 8 gennaio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 gennaio 2022: Ariete

Cari ariete, in questa giornata sarebbe meglio evitare scontri con il partner perché una luna dispettosa potrebbe farvi dire cose che non pensate e amplificare i litigi. Sul lavoro arrivano belle novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 gennaio 2022: Toro

Cari toro, questa mattinata è ideale per i nuovi incontri, quindi lasciatevi andare. Sul lavoro avete una grande determinazione e oggi farete fatica a sopportare chi ha un'idea diversa dalla vostra.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 gennaio 2022: Gemelli

Cari gemelli, questo sabato promette davvero bene in amore e se dovte chiarire con il partner, approfittatene. Sul lavoro la voglia di novità è tanta quindi cercate di cogliere le occasioni che arriveranno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 gennaio 2022: Cancro

Cari cancretti potreste avere diverse questioni in sospeso con il partner, cercate di metterle in chiaro oggi. Sul lavoro ci vuole pazienza e calma ma voi in questo siete molto bravi.



