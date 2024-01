Oroscopo Paolo Fox oggi 8 gennaio 2024, le previsioni segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 8 gennaio 2024. Per molti questo lunedì segna la ripartenza dopo la pausa delle Feste, ma cosa ci aspetta al rientro al lavoro e ai ritmi normali della quotidianità? A svelarlo, come ogni mattina sulle frequenze di Lattemiele sono le previsioni astrologiche per tutti e dodici i segni zodiacali firmate dall'astrologo più amato d'Italia. Cosa ci aspetta in questa nuova giornata secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 8 gennaio 2024? Scopriamolo nei dettagli, con le previsioni segno per segno su amore, soldi, lavoro, fortuna. I segni di fuoco favoriti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 gennaio 2024: Ariete

Cari ariete, sei tra i protagonisti, l’unico provocatore è Marte, ma questo indica questioni di soldi da mettere a posto, per tutto il resto vittoria! Giornate belle per parlare d’amore, approfittatene.



Oroscopo Paolo Fox oggi 8 gennaio 2024: Toro

Cari toro, avete qualche conflitto economico da sbrogliare, c’è necessità di mettere qualche toppa, riparare un danno o una situazione polemica causa di qualche problema. Le stelle piano piano migliorano quindi siate ottimisti e fate scelte in prima persona senza ascoltare gli altri.



Oroscopo Paolo Fox oggi 8 gennaio 2024: Gemelli

Cari gemelli, oggi siete un po' sottotono. Se avete piccoli fastidi personali e con i parenti, dovete stare un po' attenti:siete sotto stress e quando si è nervosi si rischia. Calma.



Oroscopo Paolo Fox oggi 8 gennaio 2024: Cancro

Cari cancro, in amore e sul lavoro ci sono scelte da fare, secondo me stai andando bene, impegnati a tagliare i rami secchi per poter ottenere una serie di conferme per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 gennaio 2024: Leone

Cari leone, bellissimo cielo per dedicarsi all’amore. Anche dubbi sul lavoro sono positivi, se state cercando nuove soluzioni, qualcosa si sta muovendo ma le grandi scelte si faranno da fine maggio.



Oroscopo Paolo Fox oggi 8 gennaio 2024: Vergine

Cari vergine, oggi giornate faticose e avete intorno persone che vi mettono bastoni tra le ruote, quindi rischiate di arrabbiarvi state calmi soprattutto con Sagittario, Pesci e Gemelli.



Oroscopo Paolo Fox oggi 8 gennaio 2024: Bilancia

Cari bilancia, le stelle vi chiedono prova forza e coraggio. Situazione tesa per la forma quindi devi prenderti cura di te, risolvere qualche acciacco, attenzione a non strafare.



Oroscopo Paolo Fox oggi 8 gennaio 2024: Scorpione

Cari scorpione, la situazione dell’amicizia è rilevante, forse qualcuno racconta cose vostre private facendovi arrabbiare, visto quanto tenete alla vostra privacy. Ma in ognuno di voi si nasconde uno psicologo, sarete in grado di capire le motivazioni per le quali agiscono le persone intorno a voi.



Oroscopo Paolo Fox oggi 8 gennaio 2024: Sagittario

Cari sagittario, periodo di forza. Le relazioni sono importanti, grande vitalità e voglia di mettervi in gioco. Tutti i pianeti sono per voi.



Oroscopo Paolo Fox oggi 8 gennaio 2024: Capricorno

Cari capricorno, si apre bene questa settimana per voi, tutte le porte sono aperte dal punto di vista astrologico, poi dipenderà dalle vostre capacità. Recuperate piccoli acciacchetti fisici.



Oroscopo Paolo Fox oggi 8 gennaio 2024: Acquario

Cari acquario, recupero, anche nei sentimenti. Voi volete un amore libero senza vincoli ma poi c’è sempre la voglia di contare su qualcuno. Dovete trovare una via di mezzo.



Oroscopo Paolo Fox oggi 8 gennaio 2024: Pesci

Cari pesci, settimana che parte in maniere un po' confusa, soprattutto sul lavoro. Oggi e domani siete molto nervosi e rischiate di arrabbiarvi per un nonnulla, quindi mi raccomando di evitare situazioni compromettenti.