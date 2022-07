Oroscopo Paolo Fox oggi 8 luglio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 luglio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 8 luglio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 luglio 2022: Ariete

Cari ariete, questa giornata parte un po' a rilento ma a volte ci sta. Meglio non farsi prendere dall'ansia né nella vita privata né sul lavoro dove potrebbe esserci qualche disagio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 luglio 2022: Toro

Cari toro, guardatevi intorno se siete single perché potreste fare un incontro interessante. Sul lavoro arriva qualche cambiamento che potrebbe destabilizzarvi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 luglio 2022: Gemelli

Cari gemelli, siete pieni di energia e vorreste condividere di più con il partner. Sul lavoro i liberi professionisti hanno una marcia in più e possono avviare nuove collaborazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 luglio 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore è arrivato il momento di parlare chiaro e dire cosa si pensa. Sul lavoro state cercando di ripartire da zero ma le nuove proposte vanno valutate per bene.



