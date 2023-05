Oroscopo Paolo Fox oggi 8 maggio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 maggio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 8 maggio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 maggio 2023: Ariete

Cri ariete, questa è una settimana di riflessione anche se a voi non piace stare fermi e con le mani in mano. Giove è ancora nel segno e lo resterà anche nei prossimi giorni dando grandi vantaggi. Attenzione a Venere dissonante che porta qualche disagio nella vita privata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 maggio 2023: Toro

Cari toro, bella questa settimana che porta una bella crescita personale e professionale. Mercurio è nel segno e ci resterà fino alla metà del mese quindi arrivano nuove occasioni da sfruttare. Sul lavoro riuscirete a risolvere molti problemi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 maggio 2023: Gemelli

Cari gemelli, questa settimana vi vede innamorati. Venere nel segno fino a qualche giorno fa ha portato nuove emozioni e incontri speciali. Solo chi è in coppia da tanto risentirà di mancanza di passione. Sul lavoro c'è una bella carica di energia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 maggio 2023: Cancro

Car cancretti, oggi avrete una bella vitalità da sfruttare al massimo. Se la prima parte dell'anno è stata un po' problematica, adesso arriva una grande forza. Chi ha avuto problemi sul lavoro potrà iniziare una nuova fase di rinascita e in amore arriva una maggiore stabilità.



