Oroscopo Paolo Fox oggi 8 marzo 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 marzo 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 8 marzo 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 marzo 2022: Ariete

Cari ariete, bello questo periodo per l'amore con Venere favorevole che vi rende protagoisti e regala tanto alle coppie che si vogliono bene. Sul lavoro c'è un po' di disagio ma questo non vuol dire che non ci sia una crescita personale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 marzo 2022: Toro

Cari toro, avete Mercurio, Venere e Marte contrari quindi attenzione perché esserci qualche momento di crisi. Sul lavoro meglio non rovinare quello che avete.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 marzo 2022: Gemelli

Cari gemelli, la luna sta per entrare nel vostro segno quindi tutte le difficoltà d'amore andrebbero affrontate con leggerezza. Sul lavoro c'è un po' di confusione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 marzo 2022: Cancro

Cari cancretti, arriva una bella dose di positività in amore. Mercurio sta per tornare favorevole ma prima del 10 marzo bisognerà avere ancora un po' di pazienza. Sul lavoro arrivano buone intuizioni e nuovi stimoli.



