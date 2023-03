Oroscopo Paolo Fox oggi 8 marzo 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 marzo 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 8 marzo 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 marzo 2023: Ariete

Cari ariete, questo 8 marzo aspettatevi una giornata ideale per affrontare discorsi d'amore importanti e chiarire cosa non sta funzionando nella coppia. Sul lavoro attenzione a qualche piccolo attacco d'ansia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 marzo 2023: Toro

Cari toro, questa giornata inizia un po' al rallentatore ma niente paura perché già dal pomeriggio tornerà una bella energia. In amore meglio evitare scontri con il partner e sul lavoro lasciatevi sorprendere dalle novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 marzo 2023: Gemelli

Cari gemelli, in amore arriva il momento di esprimere i vostri sentimenti senza timori. Lasciatevi andare un po' di più e sul lavoro attenzione perché la distrazione potrebbe giocarvi qualche brutto scherzo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 marzo 2023: Cancro

Cari cancretti, oggi è la giornata giusta per affrontare discorsi difficili con il partner e sul lavoro è arrivato il momento di rivedere gli accordi presi.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 8 marzo 2023 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione