Oroscopo Paolo Fox oggi 8 marzo 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 8 marzo 2024? Iniziamo anche questa nuova giornata che ci porterà al weekend con le previsioni astrologiche per scoprire quali saranno i segni più fortunati e amati dalle stelle e quelli invece con cui gli astri si riveleranno più esigenti e che dovranno agire con maggiore prudenza in questo venerdì. Scopriamolo quindi l’oroscopo di Paolo Fox di ogg i8 marzo 2024, che come tutte le mattine viene trasmesso dalle frequenze di Radio Lattemiele e ci dà indicazioni utili di massima su cosa aspettarci da questa nuova giornata. Come andrà questo inizio di weekend per i segni di Aria, Fuoco, Acqua e Terra? Scopriamolo nel dettaglio, con tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 marzo 2024: Ariete

Cari ariete, buona giornata a voi che oggi siete pronti a nuove sfide, mi piace che state ritrovando la vostra intraprendenza che è la vostra caratteristica più bella e spiccata. In questi giorni vi state riprendendo anche da qualche acciacco fisico che vi ha attanagliato ultimamente. Cercate di evitare una polemica inutile in cui qualcuno vi vorrebbe tirare dentro. In amore fate le vostre mosse entra domenica perchè questa venere è aancora bellissima e tutta da sfruttare..

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 marzo 2024: Toro

Cari toro, se c'è qualcosa che non va bisogna davvero parlarne ora. Anche se dovete prendere coscienza delle cose che non andavano già nei mesi passati. Giove illumina angoli che finora erano rimasti bui e vi porta chiarezza. Ma potete sfruttarlo solo se trovatre il coragfggio di dire apertamente quello che pensate. Giove aiuta anche l'azione in tutti i campi e vi fa intravedere come muovervi per un futuro migliore. Già guardate le cose con occhi diversi rispetto al passato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 marzo 2024: Gemelli

Cari gemelli, queste sono giornate di recupero emotivo per voi. Il vostro percorso esistenziale è nel segno della conoscenza che per voi si declina nella versione della curiosità che dovete tenere sempre viva e alimentare con continue esplorazioni e nuovi incontri. Da lunedì l'amore correrà sul filo del rasoio e molti di voi sentiranno l'esigenzza di capire qualcosa di più, di avere una chiara certezza su cosa stia accadendo nelle vostre relazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 marzo 2024: Cancro

Cari cancro, anche se le cose vanno meglio ci sono delle cose che ancora non vanno come vorreste, in particolare sul lavoro ci sono dei ritardi, delle risposte che non arrivano ma dovete imparare a convivere con gli imprevisti senza farvi prendere subito da ansie e malinconie. Da lunedì inizia un transito davvero molto bello per il vostro amore, preparatevi lo stato d'animo adatto per sfruttarlo al massimo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 marzo 2024: Leone

Cari leone, non vi esponete a livello finanziario e questo è un monito che ripeterò ancora per i prossimi due mesi perchè la situazione è ancora in bilico e voi dovete preoccuparvi di proteggere i vostri soldi e i vostri beni. In questo momento siete in competizione con il mondo, ma ancor di più con voi stessi. Buone notizie in arrivo, finalmente, nel campo dell'amore, dove la situazione complicata diventerà molto più liscia e facile da gestire lunedì quando finirà l'opposizione di venere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 marzo 2024: Vergine

Cari vergine, in questo momento dovete stare attenti anche ai rapporti solidi e di lunga data, perchè in questo momento vi state dedicando talmente tanto al lavoro e alle preoccupazioni legate alla vostra professione che state trascurando molto il vostro partner. Nell'amore ci vuole condivisione, bando anche alla competizione che in voi scatta spesso anche in coppia, con risultati deleteri. Questo weekend è segnato da una domenica con la luna storta che si farà sentire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 marzo 2024: Bilancia

Cari bilancia, luna è favorevole, avete una capacità di reazione eccezionale, però avete fatto un salto mortale, tra la fine di gennaio e metà febbraio siete completamente spariti, siete stati remissivi e silenziosi, ora invece dite praticamente ogni cosa che vi passa per la testa, persino un pò troppo, tanto che siete arrivare a spiazzare anche le persone che vi conoscono meglio e vi sono più vicine, quindi pensateci prima di dire qualcosa che potrebbe ferire l'altro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 marzo 2024: Scorpione

Cari scorpione, non manca l'agitazione, alcuni programmi sono saltati a favore di altri, ma allora non hai altra scelta che fare buon viso a cattivo gioco. Dentro di te si agitano tempeste elettriche di tensioni ma è bene non darlo troppo a vedere agli altri, cerca di pensare positivo e affrontare la giornata avendo ben chiaro che la seconda parte di marzo sarà positiva e segnerà una grande ripresa in tutti i campi per voi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 marzo 2024: Sagittario

Cari sagittario,sei fuori da una situazione di nervosismo e di agitazione, ora se c'è stato qualche patatrac involontario all'inizio di febbraio si può recuperare molto bene e riappacificarsi senza fatica. I nuovi progetti sono molto ben illuminati ma lavorateci sodo perchè dovrete valutare la loro efficacia in un tempo preciso e limitato: da qui a tre mesi li vedrete decollare o naufragare e a quel punto non vi resterà che abbandonare la nave, altrimenti sarà successo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 marzo 2024: Capricorno

Cari capricorno, dovete fare scelte importanti, avete bisogno di isolamento dal mondo, dovete meditare profondamente e non volete rompiscatole attorno, una volta che avrete fatto le vostre attente valutazioni e avrete preso le vostre decisioni potrete tornare a vivere a pieno la vostra vita sociale, ma ora avete da fare scelte importanti sul lavoro. Oggi operò è anche una giornata bella per le relazioni, quindi finito di meditare rifugiatevi nell'accogliente nido domestico dove troverete chi vi vuol bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 marzo 2024: Acquario

Cari acquario,queste sono giornate interessanti per recuperare l'allegria, stare con gli amici, questo weekend è fatto di momenti piacevoli da condividere. Due giorni in cui recuperate oltre a un ottimo umore anche tante energie che iniziavano a scarseggiare visto che non vi fermate da tempo. Godetevi un bel fine settimana!

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 marzo 2024: Pesci

Cari pesci, fine settimana in crescendo con una luna interessante. Questo periodo è molto fertile per vari motivi, se c'è stata una delusione in amore avete la possibilità di dimenticarla, se c'è stato un conflitto pace in vista, mentre per il lavoro dovete concentrarvi e tirarvi su le maniche perchè i progetti a cui tenete di più, gli accordi che sperate di ottenere vanno chiusi entro la metà di maggio, quindi non c'è tempo da perdere: datevi da fare!