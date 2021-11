Oroscopo Paolo Fox oggi 8 novembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 novembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 8 novembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 novembre 2021: Ariete

Cari ariete, luna e venere sono contari quindi in amore bisogna fare un po' di attenzione, soprattutto a come vi rivolgerete al partner. Sul lavoro non ci vuole pazienza perché non saranno molte le occasioni che si presenteranno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 novembre 2021: Toro

Bella questa luna per i toro che possono tornare a vivere l'amore a pieno. Sul lavoro il periodo è migliore rispetto al passato anche se bisogna attendere ancora un po' per ottenere qualche risultato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 novembre 2021: Gemelli

Niente più luna opposta per i gemelli che possono lasciarsi andare all'amore. Sul lavoro è giunto il momento di fare il punto della situazione e attenzione perché potrebbe arrivare qualche polemica.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 novembre 2021: Cancro

Cari cancretti, la luna e Venere sono in opposizione quindi l'amore non regalerà grandi emozioni oggi. Sul lavoro bisogna evitare i conflitti e accettare che il successo che speravate non è ancora arrivato ma ci sarà tempo per brillare.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 8 novembre 2021 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione