Oroscopo Paolo Fox oggi 8 novembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 novembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 8 novembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 novembre 2022: Ariete

Cari ariete, attenzione in amore perché Venere è opposta e potrebbe portare un bel po' di nervosismo. Sul lavoro, così come in amore, ci sarà il rischio di litigare con gli altri. Meglio mantenere un profilo basso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 novembre 2022: Toro

Cari toro, in amore potrebbero esserci tensioni quindi meglio non provocare troppo il partner. Sul lavoro rischiate di più e fate vedere a tutti di cosa siete capaci.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 novembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, cercate di non vivere una storia d'amore parallela perché vi si ritorcerà contro. Sul lavoro attenzione a non rovinare i rapporti con gli altri solo per un po' di incomprensioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 novembre 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore potrebbero esserci problemi con il partner ma non fatevi travolgere dai pensieri negativi. Sul lavoro siete pieni di cose da fare.



