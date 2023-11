Oroscopo Paolo Fox oggi 8 novembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 novembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 8 novembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 novembre 2023: Ariete

Cari ariete, questo è un periodo di riflessione per i sentimenti con un transito di Venere molto particolare. Ci sono lontananze e anche tanti pensieri. Dal 10, però, Mercurio torna favorevole quindi le sfide e i progetti saranno vinti. L'amore va curato di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 novembre 2023: Toro

Cari toro, lentamente si stanno allontanando le opposizioni planetarie quindi le cose inizieranno ad andare meglio. In amore non è tutto risolto ma ci saranno meno tensioni. Forse è il caso di ritrovare un po' di tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 novembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, attenzione al nervosismo. Non sarà facile trovare una tranquillità né sul lavoro né in amore. Novembre può portare riconciliazioni, però, e anche nuovi incontri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 novembre 2023: Cancro

Cari cancro, bisogna stare attenti ai problemi di famiglia. Per il lavoro ci sono stelle migliori. L'aspetto emotivo non è appagato ma evitate inutili polemiche.



