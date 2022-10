Oroscopo Paolo Fox oggi 8 ottobre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 ottobre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 8 ottobre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 ottobre 2022: Ariete

Cari ariete, con Venere opposta, purtroppo non c'è molto da fare, i battibecchi sono all'ordine del giorno in amore. Sul lavoro c'è nervosismo ma bisogna stringere i denti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 ottobre 2022: Toro

Cari toro, in amore c'è un po' di insofferenza ma le stelle oggi vi danno una mano. Sul lavoro fate vedere a tutti quello di cui siete capaci.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 ottobre 2022: Gemelli

Cari gemelli, se c'è agitazione in amore fatevi aiutare dagli amici. Sul lavoro scacciate via i pensieri negativi e mostrate a tutti la vostra stoffa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 ottobre 2022: Cancro

Cari cancretti, la luna è favorevole e dà una mano anche alle coppie più affaticate. Sul lavoro vi sentite un po' in una fase di stallo ma non dovete demordere proprio adesso.



