Oroscopo Paolo Fox oggi 9 agosto 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 agosto 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 9 agosto 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 agosto 2021: Ariete

Cari ariete, avete di nuovo una grande voglia di amare anche se nei rapporti di lunga data potrebbero esserci piccoli problemi. Attenzione a qualche bilancia. Sul lavoro, approfittate dell'aiuto di qualcuno per ottenere un vantaggio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 agosto 2021: Toro

Si parte sottotono per i toro dal punto di vista dei sentimenti con forti tensioni da affrontare nelle prossime 48 ore. Sul lavoro, invece, vi sentite molto creativi e dovreste sfruttare questo momento che vi permette di brillare rispetto a mesi fa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 agosto 2021: Gemelli Cari gemelli, l'amore non è alle stelle in questo periodo ma l'importante è evitare i conflitti. Sul lavoro va meglio invece, infatti non ci sono grossi ostacoli ma solo qualche piccolo ritardo. Oroscopo Paolo Fox oggi 9 agosto 2021: Cancro Cari cancretti, tutte le nuove storie d'amore sono favorite e possono andare lontano. Sul lavoro potrebbero arrivare nuove proposte ma il consiglio è quello di prendersi del tempo per riflettere bene. Meglio non lasciare il certo per l'incerto.



