Oroscopo Paolo Fox oggi 9 agosto 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 agosto 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 9 agosto 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 agosto 2022: Ariete

Cari ariete, oggi sarebbe meglio mettere fine a tutte le vostre preoccupazioni d'amore e godervi questa giornata in piena serenità. Sul lavoro aspettatevi qualche sorpresa e anche bella grossa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 agosto 2022: Toro

Cari toro, in amore c'è un po' di confusione ma dovete cercare di capire cosa cercate davvero. Sul lavoro prendetevi dei giorni per ricaricare le batterie e staccare la mente.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 agosto 2022: Gemelli

Cari gemelli, manca poco alle ferie quindi stringete i denti ancora un po' sul lavoro anche se siete molto stanchi. In amore c'è lal una che vi protegge e regala bellissime emozioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 agosto 2022: Cancro

Cari cancretti, finalmente vi state riprendendo da un periodo negativo in amore. Sul lavoro siete un po' stanchi e di cattivo umore ma dovreste cercare di combattere questa sensazione e impegnarvi lo stesso per portare avanti i vostri progetti.



