Oroscopo Paolo Fox oggi 9 agosto 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 agosto 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 9 agosto 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 agosto 2023: Ariete

Cari ariete, la seconda metà della giornata sarà meglio della prima. Le stelle di oggi parlano di revisione di progetti e nuove opportunità da cogliere al volo. Agosto è un mese di riferimento per mettere le basi per una autunno vincente. Arrivano maggiori possibilità in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 agosto 2023: Toro

Cari toro, la luna è nel vostro segno nelle prime ore del giorno. Sul lavoro ci sono delle cose da riorganizzare, ci sono stati cambiamenti all'ultimo momento e ora è tempo di adattarsi a un nuovo stile di vita. In amore, alcune coppie sono in bilico.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 agosto 2023: Gemelli

Cari gemelli, la luna entra nel vostro segno zodiacale e permette di risolvere un po' di questioni lasciate irrisolte. Questo è un bel periodo per le relazioni e le nuove conoscenze. Attenzione solo a non trasgredire troppo. Sul lavoro ci sono conferme.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 agosto 2023: Cancro

Cari cancro, se avete avuto problemi d'amore di recente, cercate di non rivangare il passato ma di andare avanti. Non cedete al nervosismo e godetevi il weekend che regala belle emozioni. I disagi interiori sono sempre molto frequenti per voi ma cercate di reagire ed essere più positivi.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 9 agosto 2023 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione