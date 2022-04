Oroscopo Paolo Fox oggi 9 aprile 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 aprile 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 9 aprile 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 aprile 2022: Ariete

Cari ariete, favoriti e fortunati i nuovi incontri anche se qualche ex potrebbe tornare a fare capolino nella vostra vita. Per quanto riguarda il lavoro sarebbe meglio chiarire da che parte state.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 aprile 2022: Toro

Cari toro, attenzione alle relazioni nate da poco perché potrebbero essere delle meteore. Sul lavoro tutto quello che avete coltivato negli ultimi mesi andrà a vostro favore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 aprile 2022: Gemelli

Cari gemelli, c'è un po' di difficoltà in amore a causa di un rapporto complicato. Le soluzioni, però, arriveranno presto. Per quanto riguarda il lavoro valutate bene le nuove proposte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 aprile 2022: Cancro

Cari cancretti, attenzione in amore ma se avete una relazione solida non avrete nulla di cui preoccuparvi. Sul lavoro arrivano cambiamenti positivi.



