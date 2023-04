Oroscopo Paolo Fox oggi 9 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 aprile 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 9 aprile 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 aprile 2023: Ariete

Cari ariete, i progetti nella vostra testa sono tantissimi e avete voglia di fare un grande passo in avanti sia sul lavoro che in amore. Oggi, però, è tempo di riposarci e ricaricare un po' di batterie dopo una settimana impegnativa. Concedetevi un po' di relax.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 aprile 2023: Toro

Cari toro, in questa giornata di Pasqua avete un grande voglia d'amore quindi lasciatevi andare e concedetevi un po' di romanticismo in più. E per i single, non perdete le speranze perché la persona giusta è davvero dietro l'angolo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 aprile 2023: Gemelli

Cari gemelli, la giornata vi oggi vi vede impegnati a risolvere qualche piccolo problema familiare. Attenzione ai rapporti con gli altri, non siate troppo impulsivi e cercate di vivere questa giornata di Pasqua con serenità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 aprile 2023: Cancro

Cari cancro, questa Pasqua vi rende particolarmente estroversi e desiderosi di stare con gli altri quindi organizzate un bel pranzo in famiglia. Rilassatevi il più possibile e non pensate a tutti i problemi accumulati sul lavoro.



