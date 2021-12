Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 9 dicembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre 2021: Ariete

Cari ariete, ottime notizie per questa giornata che inizierà con il piede giusto. L'amore va alla grande con una bella passione che si risveglierà e vi farà battere il cuore. Attenzione solo a qualche situazione incerta da risolvere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre 2021: Toro

Cari toro, arriva nella vostro cielo non solo una bella luna ma anche Venere, Giove e Saturno che daranno una bella spinta alla sfera lavorativa. Nonostante questo sentite ancora gli strascichi della stanchezza dell'ultimo periodo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, avete un oroscopo un po' statico oggi anche se il peggio, ormai, è passato. In vista del prossimo anno potete ottenere ottimi risultati sul lavoro e in amore meglio non essere troppo pessimisti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre 2021: Cancro

Cari cancretti, la giornata di oggi inizia un po' a rilento. Attenzione a qualche contrasto in famiglia e sul lavoro. È un momento passeggero di stress quindi, niente paura.



