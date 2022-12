Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 9 dicembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre 2022: Ariete

Cari ariete, bella questa giornata per quanto riguarda i sentimenti, l'umore è alle stelle e anche la voglia di stare con il partner. Attenzione solo a qualche incertezza sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre 2022: Toro

Cari toro, è il vostro momento con luna, Venere, Giove e Saturno dalla vostra parte. Favorita sia la sfera sentimentale che il lavoro anche se c'è ancora un po' di stanchezza accumulata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, questa è una giornata poco movimentata dal punto di vista sentimentale anche se il peggio ve lo siete lasciati, ormai, alle spalle. Sul lavoro meglio non avere un atteggiamento negativo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre 2022: Cancro

Cari cancretti, questa giornata potrebbe portare a qualche discussione con il partner e sul lavoro è arrivato il momento di gestire lo stress senza farsi sopraffare dalla stanchezza.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 9 dicembre 2022 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione