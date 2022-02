Oroscopo Paolo Fox oggi 9 febbraio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 febbraio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 9 febbraio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 febbraio 2022: Ariete

Cari ariete, in amore sarebbe meglio non tirare per le lunghe una storia che sta dimostrando di non avere basi per continuare. Sul lavoro sarebbe importante valutare i nuovi progetti futuri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 febbraio 2022: Toro

Cari toro, sarebbe meglio evitare discussioni con i nati sotto il segno dello scorpione e dell'acquario in questa giornata. Per quanto riguarda il lavoro cercate di capire quali sono le vostre esigenze.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 febbraio 2022: Gemelli

Cari gemelli, in amore sono in arrivo belle emozioni e dal prossimo fine settimana l'amore potrà finalmente sbocciare. Sul lavoro state lontani dalle polemiche. A volte bisogna fare anche le cose che non piacciono.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 febbraio 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore il prossimo fine settimana vi vedrà grandi protagonisti. Sul lavoro, invece, vi sentite sempre insoddisfatti e avete come la sensazione di aver accettato troppi compromessi.



