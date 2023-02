Oroscopo Paolo Fox oggi 9 febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 febbraio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 9 febbraio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 febbraio 2023: Ariete

Cari ariete, in amore cercate di essere più decisi e se qualcosa non vi fa stare bene, tagliate i ponti invece di trascinare una storia che non sta funzionando. Sul lavoro arrivano novità da valutare bene prima di essere accettate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 febbraio 2023: Toro

Cari toro, questa giornata è un po' nervosa quindi meglio evitare discussioni con il partner che potrebbero sfociare il liti più grosse. Sul lavoro cercate di definire meglio le vostre necessità e priorità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 febbraio 2023: Gemelli

Cari gemelli, in amore arrivano bellissime emozioni da vivere appieno, soprattutto nel weekend. Sul lavoro meglio tenersi alla larga dalle discussioni, cercate di tenere un profilo basso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 febbraio 2023: Cancro

Cari cancretti, per l'amore arriva una bellissima giornata da vivere al massimo, quindi, organizzate qualcosa di bello. Sul lavoro c'è un po' di insoddisfazione.



