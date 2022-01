Oroscopo Paolo Fox oggi 9 gennaio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 gennaio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 9 gennaio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 gennaio 2022: Ariete

Cari ariete, questa giornata è ideale per vivere l'amore a 360 gradi grazie a una bella luna nel segno. Avete una grande voglia di fare ma non cadete nel tranello dell'impazienza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 gennaio 2022: Toro

Cari toro, questa domenica è molto importante per l'amore ma attenzione a qualcuno che potrebbe farvi innervosire. Sul lavoro tutto procede bene anche se bisogna stare un po' più attenti alle finanze.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 gennaio 2022: Gemelli

Cari gemelli, ci sono belle novità in amore grazie a una bella luna favorevole quindi godetevi questa giornata nel migliore dei modi. Sul lavoro arrivano nuove occasioni da cogliere al volo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 gennaio 2022: Cancro

Cari cancretti in amore siete ancora in una fase di attesa ma bisogna avere ancora un po' di pazienza. Sul lavoro ci sono decisioni importanti da prendere, quindi, pensate bene alle prossime mosse.



