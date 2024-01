Oroscopo Paolo Fox oggi 9 gennaio 2024, le previsioni segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 9 gennaio 2024. Cosa hanno in serbo le stelle per questa giornata? Quali energie invieranno e come influenzeranno i segni di terra, fuoco, acqua e aria? Quali sono i segni più fortunati e quelli chiamati a essere più cauti in questo martedì? A questa e ad altre domande, come ogni mattina su Radio Lettemiele, rispondono le previsioni astrologiche dell’oroscopo di oggi 9 gennaio 2024, scopriamo nei dettagli cosa aspettarci segno per segno per amore, lavoro, soldi, fortuna.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 gennaio 2024: Ariete

Cari ariete, queste sono giornate pensierose ma anche positive, se siete indecisi potete ripartire. La parte centrale della settimana sarà per voi particolarmente nervosa quindi affrontate i necessari chiarimenti. Amore in questo momento è importante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 gennaio 2024: Toro

Cari toro, voi volete sempre fare le cose con calma, ma in questo periodo c’è chi ti mette fretta, se c’è un problema a livello sentimentale o dispute in famiglia bisogna cercare di risolvere. Attenzione in questo momento ai rapporti con Scorpione e Leone.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 gennaio 2024: Gemelli

Cari gemelli, questa Venere rimette i sentimenti in discussione, c’è da capire cosa è accaduto negli ultimi tempi in un rapporto, si va migliorando già verso la fine di questi mesi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 gennaio 2024: Cancro

Cari cancro, anche una piccola discussione va sanata subito. Tra gennaio e febbraio avrai bisogno di fissare nuovi punti di riferimenti, quindi in questi giorni potreste sentirvi preda dell’indecisione. In amore quello che nasce in questo periodo diventerà importante in futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 gennaio 2024: Leone

Cari leone, pare che le cose vadano bene in amore grazie a questa bella Venere. Incarichi, ordini, occasioni cominciano a tornare e sul lavoro c’è un po' più chiarezza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 gennaio 2024: Vergine

Cari vergine, la vostra flemma è più esteriore che interiore, consiglio prudenza nella vita sentimentale, nei rapporti tra genitori e figli e con i parenti. Attenzione alle parole.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 gennaio 2024: Bilancia

Cari bilancia, voi che amate giustizia, vi ritrovate tra due fuochi e vi ritrovate a dover stabilire chi ha ragione o torto in famiglia, in amore, in vicende che riguardano partner, figli.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 gennaio 2024: Scorpione

Cari scorpione, vivete giornate stimolanti, ma dovete avere più pazienza in amore. Attenzione alla gelosia, che può trasformarsi in un’arma a doppio taglio. Se sentite la voglia di proporvi a una persona nuova non esitate a farvi avanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 gennaio 2024: Sagittario

Cari sagittario, tanti pianeti sono dalla vostra parte, eppure alcuni di voi si sentono scontenti, non totalmente soddisfatti e questo capita per la ripetitività, la noia, colpa di Saturno contro? Probabile. Mettervi in gioco sarà la vostra carta vincente.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 gennaio 2024: Capricorno

Cari capricorno, voi sapete il fatto vostro e questo è il momento di pianificare il futuro. Cosa fare di più? Devi prenderti cura di più della tua forma fisica, vi siete lasciati troppo andare mettendo sempre il lavoro al primo posto rischiate di trascurare troppo il resto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 gennaio 2024: Acquario

Cari acquario, le scelte di questi giorni sono importanti, state vivendo un’agitazione che è positiva e che vi porta smuovere le acque. Entro maggio nel lavoro alcune situazioni cambieranno. I sentimenti n questo momento sono più caldi, possibili nuove storie. Cautela nelle finanze.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 gennaio 2024: Pesci

Cari pesci, grandi tensioni, non scaricatele sul partner o sui familiari. Sono giornate faticose e nervose ma rischi di passare dalla parte del torto, quindi siate cauti perché entro la fine del mese ritroverete la vostra serenità. Pazienza e prudenza.