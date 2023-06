Oroscopo Paolo Fox oggi 9 giugno 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 giugno 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 9 giugno 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 giugno 2023: Ariete

Cari ariete, è arrivato il momento di ritrovare un po' di serenità. Se c'è un po' di stanchezza è perché voi accettate sempre nuove sfide e rischi ma dopotutto vi piace così. In amore bisogna ritrovare un po' di equilibrio e passione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 giugno 2023: Toro

Cari toro, se c'è stata una crisi di coppia di recente non tutto si risolverà a breve, anzi, forse vi ritroverete costretti a prendere decisioni drastiche. Oggi potreste discutere anche con amici e colleghi quindi attenzione. Questa è una giornata un po' confusa da lasciar passare così.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 giugno 2023: Gemelli

Cari gemelli, questa mattina scorre bene anche se nel pomeriggio potrebbe arrivare un piccolo calo. Belli gli amori nati da poco che possono puntare a diventare qualcosa di più e sul lavoro è un momento di grande forza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 giugno 2023: Cancro

Cari cancretti, l'amore torna a prendere quota quindi godetevi questo momento di gioia. Ogni cosa nella vostra vita inizia ad andare per il verso giusto e sistemarsi, anche sul lavoro dove a inizio anno c'erano stati un po' di problemi.



