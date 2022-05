Oroscopo Paolo Fox oggi 9 maggio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 maggio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 9 maggio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 maggio 2022: Ariete

Cari ariete, la giornata di oggi è ideale per i sentimenti quindi non chiudetevi in casa. Per quanto riguarda il lavoro, meglio non sottovalutare i nuovi contatti che si riveleranno utilissimi per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 maggio 2022: Toro

Cari toro, attenzione alle polemiche in amore che potrebbero sfociare in brutte discussioni con il partner. Sul lavoro c'è qualcosa da rivedere soprattutto dal punto di vista finanziario.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 maggio 2022: Gemelli

Cari gemelli, in amore c'è qualcosa che cambierà ma in positivo quindi niente paura. Sul lavoro bisogna coltivare i contatti perché ci sarà modo di avviare nuovi progetti nei prossimi mesi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 maggio 2022: Cancro

Cari cancretti, siete in una fase di stallo in amore e se c'è qualcosa che vi state tenendo dentro ditela al partner. Sul lavoro, invece, c'è insoddisfazione, vorreste qualcosa di più.



