Oroscopo Paolo Fox oggi 9 maggio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 maggio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 9 maggio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 maggio 2023: Ariete

Cari ariete, bella questa giornata anche se resta ancora un po' di tensione nell'aria. È un periodo di cambiamenti e bisogna trovare un nuovo equilibrio. Attenzione alle parole perché oggi potresti offendere qualcuno, siate cauti e il più diplomatici possibile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 maggio 2023: Toro

Cari toro, siete di natura un po' narcisi e vi piace apparire sempre nella forma migliore ma oggi dovrete cercare di pensare meno all'apparenza e più alla sostanza. Giove nel segno vi spinge a voler risolvere alcuni problemi personali che vi affliggono.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 maggio 2023: Gemelli

Cari gemelli, siete tra i segni più forti dello zodiaco in questo momento e in generale perché avete sempre una bella grinta che vi fa reagire davanti alle difficoltà. Questa giornata parte con un po' di stanchezza ma riuscirete a trasformarla per portare a termine gli impegni. In famiglia c'è qualche preoccupazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 maggio 2023: Cancro

Cari cancretti, bello questo periodo che vi vede forti pieni di vitalità dopo una prima parte dell'anno confusa. Non si risolverà tutto in un giorno ma iniziate a vedere i primi risultati del vostro impegno. In amore arriva un momento molto passionale.



