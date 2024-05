Oroscopo Paolo Fox oggi 9 maggio 2024, le previsioni segno per segno

Iniziamo questo giovedì scoprendo tutte le previsioni dell'oroscopo Paolo Fox oggi 9 maggio 2024 che tipo di giornata ci aspetta? Quali sono, tra i dodici segni zodiacali, quelli più amati dalle stelle in questo giorno 9 maggio 2024? Per scoprirlo, come sempre, ci affidiamo alle previsioni astrologiche con l'oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo più amato dagli italiani, tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla giornata appena iniziata. Ecco dunque le previsioni astrologiche per oggi, giovedì 9 maggio 2024, per tutti i segni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 maggio 2024: Ariete

Cari ariete, buon giovedì 9 maggio. Continua per voi una fase di grande forza e arrivano anche nuove responsabilità ma voi sapete cosa fare e cosa far fare agli altri, siete comandanti nati. Cielo bello anche per l'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 maggio 2024: Toro

Cari toro, questo novilunio incide parecchio in questi giorni e ancora funziona giove che illumina gli angoli bui della vostra vita: oggi in particolare vi renderete conto che se qualcuno si è allontanato è molto meglio così. Guardate avanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 maggio 2024: Gemelli

Cari gemelli, buon giovedì. Queste per voi sono giornate intriganti, sopratutto per il lavoro: le idee sono molto forti, la creatività è spinta al massimo. La noia è vostra nemica e la dovete scacciare in ogni modo. Preparatevi al vostro grande giugno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 maggio 2024: Cancro

Cari cancro, questo cielo è importante, finalmente si discute meno e si parla di più anche sul lavoro che ultimamente è stato per voi un campo di battaglia. Questa venere vi porta ad accogliere l'amore. Le coppie solide lo diventano ancora di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 maggio 2024: Leone

Cari leone, dovete rivedere i conti, attenzione alle spese. Dovete accettare in questo momento una sorta di pausa, una specie di pit stop per controllare che tutto vada bene per poi ripartire. Quindi avanti, ma con calma.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 maggio 2024: Vergine

Cari vergine, per voi sono in arrivo due giorni importanti, con questo bel novilunio a favore, molto utile anche per la forma fisica. E' in arrivo un giove che vi sfiderà a fare grandi cambiamenti, ricordate sempre di attingere a logica e razionalità per trovare le giuste soluzioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 maggio 2024: Bilancia

Cari bilancia, torna finalmente anche per voi la voglia di amare, anche perchè le altre situazioni tornano alla tranquillità, quindi se vi siete pentiti di una rottura ora si può tornare sui propri passi oppure potete sbilanciarvi con nuove avventure.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 maggio 2024: Scorpione

Cari scorpione, questo per voi è un periodo di grandi discussioni, quindi attenzione alle parole perchè possono portare danni importanti e ferire molto chi vi sta intorno. Per le coppie in crisi il silenzio è d'oro. Siete stanchi e agitati: relax.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 maggio 2024: Sagittario

Cari sagittario, da domani è in arrivo luna opposta, quindi chiarite quello che dovete chiarire entro stasera, parlate, affrontate le situazioni più spinose. Non mettete il muso sul lavoro: siete delusi e frustrati ora ma ricordate sempre che la ruota gira.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 maggio 2024: Capricorno

Cari capricorno, rimane bello questo cielo per voi: le stelle illuminano ciò che concerne casa, affari, lavoro, carriera e anche in amore le cose vanno bene e voi cercate di coinvolgere il vostro partner in nuove avventure perchè volete di più ed è il momento di costruire insieme.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 maggio 2024: Acquario

Cari acquario, tenetevi alla larga dalle polemiche, anche se in questi giorni vi risulta difficile. Da inizio di questa settimana non mancano preoccupazioni e ansie, non arrabbiatevi se avete qualche delusione, si migliora nel fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 maggio 2024: Pesci

Cari pesci, venere tutta da sfruttarerv prima del 23, giornate di risposte, incontri importanti per il lavoro dove qualcosa si muove nella direzione giusta, ovvero quella che desiderate da molto tempo.