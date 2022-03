Oroscopo Paolo Fox oggi 9 marzo 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 marzo 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 9 marzo 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 marzo 2022: Ariete

Cari ariete, arrivano belle novità in amore quindi fatevi trovare pronti ad accoglierle e chi è solo da tampo tornerà a provare grandi emozioni. Sul lavoro avete sempre bisogno di avere la ragione dalla vostra parte e se non la riceverete allora la cercherete altrove.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 marzo 2022: Toro

Cari toro, la luna è a vostro favore e spinge al dialogo e allo stesso tempo regala una bella lucidità mentale. Sul lavoro vi state ancora trascinando dietro vecchie tensioni, attenzione solo a qualcuno dello scorpione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 marzo 2022: Gemelli

Cari gemelli, andateci con i piedi di piombo in amore, soprattutto se siete alle prese con nuove relazioni. Chi è in una coppia stabile non subirà scossoni. Sul lavoro se c'è qualcosa che vi fa stare male, incassate il colpo ma non ingigantite tutto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 marzo 2022: Cancro

Cari cancretti, c'è tanta tensione in amore ma con Venere che è tornata favorevole si potrà discutere civilmente. Sul lavoro, se avete fatto tutto quello che dovevate fare, allora arriverà un bel riscontro.



