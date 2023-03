Oroscopo Paolo Fox oggi 9 marzo 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 marzo 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 9 marzo 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 marzo 2023: Ariete

Cari ariete, finalmente arriva un momento di recupero in amore anche se le tensioni non sono passate del tutto. Sul lavoro c'è qualche problemino da dover affrontare quindi tirate fuori tutta la vostra pazienza. Presto andrà meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 marzo 2023: Toro

Cari toro, in questa giornata avete le stelle dalla vostra parte quindi lasciatevi andare in amore e iniziate a fare dei progetti per il futuro. Sul piano lavorativo le opportunità di fare di più ci sono e anche di ottenere più soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 marzo 2023: Gemelli

Cari gemelli, oggi vi svegliate con il piede giusto e finalmente riuscite ad avere una bella positività da riversare in amore ma anche sul lavoro. Attenzione solo a qualche dispettuccio di Saturno sul piano professionale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 marzo 2023: Cancro

Cari cancretti, la giornata di oggi inizia con un bel recupero in amore e se siete single, sono favoriti i nuovi incontri. Sul piano professionale l'impegno è ancora tanto ma meglio non stressarsi troppo.



