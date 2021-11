Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 9 novembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre 2021: Ariete

Cari ariete, in amore dovete stare un po' attenti a eventuali situazioni complicate che potreste vivere. Per quanto riguarda il lavoro, invece, ci sono ancora piccolo problemi da risolvere ma nulla di grave.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre 2021: Toro

Cari toro, in amore ci sono delle proposte che vi piacerebbe fare al partner e oggi è la giornata ideale per farlo. Sul lavoro bisogna stare attenti alle finanze e con Mercurio contrario ci vuole un po' di prudenza in più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, la situazione di oggi in amore è molto interessante e prima di eliminare qualcuno dalla vostra vita pensateci bene e rivalutate i vostri sentimenti. Sul lavoro stanno per arrivare nuove proposte importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre 2021: Cancro

Cari cancretti, in amore la situazione è un po' delicata in quanto se siete appena usciti da una relazione non dovreste concedervi troppi azzardi. Sul lavoro è un periodo favorevole, soprattutto per i lavoratori autonomi.



