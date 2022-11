Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 9 novembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre 2022: Ariete

Cari ariete, in amore avete bisogno di un po' di tempo per voi stessi per riflettere sul futuro. Sul lavoro attenzione perché tutto ciò che non va diventerà insopportabile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre 2022: Toro

Cari toro, in amore ci sarà modo di chiarire molte cose con il partner e sul lavoro aspettatevi delle belle novità in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre 2022: Gemelli

Cari ariete, in amore continua la fase di tira e molla con qualcuno del segno del leone o del sagittario ma meglio prendere una decisione definitiva. Sul lavoro chiudete i progetti entro metà mese.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre 2022: Cancro

Cari cancretti, se siete single potreste avere un colpo di fulmine e far tornare l'amore protagonista della vostra vita. Sul lavoro arrivano novità e ne siete molto contenti.



