Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 9 novembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre 2023: Ariete

Cari ariete, se avete accettato situazioni faticose potreste avere qualche piccolo acciacco ma l'importante è vincere. Arrivano accordi positivi e piccoli successi per chi lavora a contatto con il pubblico.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre 2023: Toro

Cari toro, c'è ancora un po' di agitazione in questi giorni dopo le tensioni di ottobre. C'è chi è stato male o comunque chi esce da un periodo di tormento. Sul lavoro c'è qualcuno di ingombrante da constrastare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, questo è un cielo migliore che riporta in auge anche un sentimento. Nei rapporti di lunga data potrebbe esserci un po' di noia. Sul lavoro portate avanti le vostre idee.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre 2023: Cancro

Cari cancro, se ci sono preoccupazioni per voi riguardano la famiglia. Chi lavora in proprio ed è a contatto con gli altri potrebbe sentirsi sotto pressione. Sul lavoro le stelle sono promettenti ma in amore attenzione alle malinconie e alla gelosia.



