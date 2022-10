Oroscopo Paolo Fox oggi 9 ottobre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 ottobre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 9 ottobre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 ottobre 2022: Ariete

Cari ariete, il cielo dà una bella speranza ai single del segno che potranno avere occasioni di conoscere qualcuno di interessante. Sul lavoro avrete modo di fare scelte importanti per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 ottobre 2022: Toro

Cari toro, oggi è la giornata giusta per chiarire con il partner cosa non funziona nella coppia. Sul lavoro sarebbe meglio staccare la spina e ricaricare un po' le batterie.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 ottobre 2022: Gemelli

Cari gemelli, in amore potrebbe esserci un riavvicinamento con il partner e sul lavoro c'è un po' di stasi ma tra non molto le acque inizieranno a muoversi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 ottobre 2022: Cancro

Cari cancretti, questa domenica attenzione in amore perché potrebbe esserci una crisi. Sul lavoro meglio non farsi prendere dall'ansia davanti alle difficoltà.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 9 ottobre 2022 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione