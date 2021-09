Oroscopo Paolo Fox oggi 9 settembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 settembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 9 settembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 settembre 2021: Ariete

Cari ariete, l'amore è un po' teso in questa giornata ma bisogna allontanare le preoccupazioni. Sul lavoro vi sentite un po' affaticati ma cercate di non farvi sopraffare dagli eventi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 settembre 2021: Toro

Per i toro la giornata inizia con qualche dubbio d'amore. Siete un po' tesi quindi massima attenzione a come vi rivolgerete al partner. Sul lavoro non siete del tutto contenti ma con Saturno contro non potrebbe essere altrimenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 settembre 2021: Gemelli

Cari gemelli oggi dovete essere lungimiranti in amore e pensare a come agire nel futuro prossimo. Dal punto di vista lavorativo avanzate richieste perché questo è il momento giusto per farlo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 settembre 2021: Cancro

Per i cancretti questa giornata è un po' controversa e sono facili le discussioni in amore. Sul lavoro i nodi verranno al pettine e se c'è qualcosa che non vi sta bene, ditelo.



