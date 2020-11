Smartworking vista mare: in crociera unite l’utile al dilettevole

Vista mozzafiato, connessione illimitata e tanti pensieri in meno per tutta la famiglia

Stanchi del vostro nuovo ufficio vista salotto e cucina? Stanchi di lavorare con le urla dei piccoli di casa in sottofondo o, peggio ancora, nella più totale solitudine? Stanchi di passare più tempo ora dietro alle scartoffie di quando stavate in ufficio? Stanchi di consumare il doppio in elettricità? Possiamo capirvi, ma è l’effetto smartworking, che ci volete fare? C’è una pandemia globale in corso e ci hanno isolato in zone rosse, arancioni e a tinte arcobaleno: lo smartworking è un piccolo prezzo da pagare per tornare il prima possibile alla nostra cara vecchia routine da lavoro d’ufficio.

E allora, ve lo diciamo qui cosa potete fare per migliorare le vostre giornate da smartworker improvvisati: la soluzione è semplice e si chiama “crociera”. Già, proprio la crociera a cui pensate, quella in cui vi imbarcate su una nave mastodontica che offre tutte le comodità e con personale di bordo pronto a soddisfare ogni vostra richiesta. E se, come dite, siete veramente stanchi delle seccature del vostro smartworking da città, allora siete pronti per fare i bagagli e imbarcarvi.

La bella vita di uno smartworker da crociera

In fondo, lavorare al pc da casa o su una nave poco cambia. Che l’ufficio e i colleghi siano irraggiungibili dietro l’angolo o a miglia nautiche di distanza, poco cambia. Quello che cambia è tutto il resto: immaginate di poter lavorare tutti i giorni in un ufficio vista mare, ogni volta con uno spettacolo differente davanti agli occhi, o di poter cercare l’ispirazione semplicemente nella gamma di colori e riflessi offerti dalle onde. Pensate all’iniezione di creatività e produttività di cui beneficerebbe il vostro lavoro. Pensate al momento in cui, terminata la vostra giornata davanti al pc aziendale, alzate gli occhi dallo schermo e vi rendete conto che non siete a casa, ma in un mondo di servizi esclusivi e attività varie e diverse tra cui poter scegliere per rilassarsi, divertirsi e svagarsi, da soli, in compagnia della famiglia o persino insieme a dei perfetti sconosciuti che imparerete a conoscere, proprio come in vacanza.

Una soluzione ideale anche per tutte le aziende, se ci pensate bene: la nave è, infatti, l’unico luogo dove poter organizzare convention e piccoli eventi, forum e incontri, corsi di formazione e aggiornamento, attività di team building. Il tutto in piena sicurezza, grazie ai più rigidi controlli sanitari effettuati sui passeggeri.

Ufficio e connessione internet illimitata anche in mezzo al mare

È questo che offrono le nuove crociere sul Mediterraneo MSC Crociere. L’azienda ha prontamente adattato le sue proposte alle esigenze di questo periodo così delicato. Per tutti gli smartworker, infatti, è stata attivata la promozione “Smartworking@Sea”, che offre un ufficio d’eccezione con una vista mozzafiato sulle bellezze del Mediterraneo e il pacchetto “Browse and Stream”, incluso nella tariffa, che garantisce una navigazione online illimitata per tutta la durata della crociera, perfetta per riunioni in video chiamata, invio di e-mail e formazione online, tutto a distanza proprio come fareste, di questi tempi, a casa vostra, con la differenza che, a bordo di MSC Magnifica o di MSC Grandiosa, sarete lontani dai rumori cittadini, dal suono angosciante delle sirene per le strade e dalla tristezza di una città blindata che non offre più neanche gli svaghi per il tempo libero.

Vantaggi di una crociera ai tempi del Covid-19

Senza contare, poi, che sulle navi MSC Crociere, incluso nel prezzo, c’è anche il Piano di Protezione Covid (CPP), che offre una copertura assicurativa prima, durante e dopo la crociera. La copertura vale già dal momento della conferma del pacchetto viaggio e dura fino al momento dello sbarco, tutelando i passeggeri dai rischi derivanti da infezioni di Covid-19. In più le crociere MSC offrono anche assistenza medica H24 e possibilità di fare tamponi all’occorrenza in tempi rapidi (quando sulla terraferma, ormai lo sappiamo, le code per il drive-in fuori dall’ospedale sono chilometriche).

Le proposte sul Mediterraneo di MSC Crociere con il pacchetto dedicato agli smartworker, prenotabili fino al 31 dicembre, vanno da 4 a 10 giorni di durata e, con la formula Sereno e Sicuro, si ha una certezza in più, perché consente di rendere la vostra vacanza-lavoro più flessibile: per le crociere in programma fino a dicembre potrete, infatti, cambiare data in modo gratuito, entro 48 ore dalla partenza, mentre per tutte le altre crociere lo potrete fare entro 15 giorni dalla data di partenza.

Una crociera MSC Crociere rappresenta una bella boccata d’aria fresca per tutti coloro che sono costretti a lavorare chiusi in casa, lontani dai colleghi. Una soluzione ideale per chi non può o non vuole staccarsi dal lavoro, per coniugare i propri impegni con una piacevole vacanza in famiglia, potendo contare anche sui servizi a bordo dedicati ai più piccoli, come il MiniClub. Prenotare una vacanza Smartworking@Sea di MSC Crociere significa dimenticarsi, per qualche tempo, zone rosse e arancioni e vivere nella più salutare delle zone blu, il mare, l’open space per eccellenza, avendo oltretutto la possibilità di occupare ogni giorno la scrivania migliore, quella con la vista più spettacolare e mozzafiato.

Insomma, se proprio bisogna lavorare, se proprio bisogna evitare l’ufficio e il contatto con i colleghi di sempre, allora, tanto vale farlo come si deve, con tutti i comfort e i vantaggi di una crociera MSC Crociere.