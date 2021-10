A Milano conto alla rovescia per 'Artigiano in Fiera'

Milano 28 ott.(Adnkronos/Labitalia) - Conto alla rovescia per il ritorno di Artigiano in Fiera, in programma da sabato 4 a domenica 12 dicembre 2021, a Fieramilano (Rho), tutti i giorni dalle 10.00 alle 23.00. La manifestazione organizzata da Ge.Fi. Gestione Fiere Spa è alla sua venticinquesima edizione e riparte dal racconto delle culture, dei territori, dei prodotti di tutto il mondo. E' disponibile online, sul sito artigianoinfiera.it, il form per scaricare l'invito gratuito alla manifestazione. Con pochi passaggi ogni visitatore può registrarsi, indicando il giorno nel quale intende effettuare la visita in fiera e scaricando così il proprio invito gratuito (personale e giornaliero) da presentare all'ingresso unitamente al Green Pass.

Nei padiglioni di Artigiano in Fiera saranno presenti i migliori artigiani provenienti da tutte le Regioni d'Italia, specializzati nell'agroalimentare, nella ceramica, nell'arredamento (con un'area tematica ad hoc), nel tessile, nella gioielleria e bigiotteria e nei prodotti per la cura della persona: una vera e propria festa della creatività di nuovo in scena per nove giorni sul palcoscenico più amato di sempre. Per quanto riguarda l'Europa ci sarà una vasta rappresentanza di artigiani francesi, con tutto il meglio dei prodotti storicamente presenti in Artigiano in Fiera: saponi, profumi, creazioni tessili provenzali, foie gras, distillati. Presente anche la Spagna, dove spiccherà la prelibatezza del jamón iberico de bellota.

E ancora: parteciperanno aziende artigiane provenienti da Portogallo, Grecia, Russia, Ungheria, Belgio, Turchia, Germania e tanti territori. L'esperienza della visita in Artigiano in Fiera sarà anche quest'anno un giro del mondo, grazie alla conferma delle rappresentanze del Centro e Sud America: Messico, Argentina, Brasile, Colombia e Perù sono alcuni dei Paesi di provenienza degli artigiani che arriveranno a Milano a dicembre. Dal Nord Africa arriveranno le specialità del Marocco, dell'Egitto e dell'Algeria, mentre sono attesi gli artigiani del Madagascar, dell'Iran, dell'India, del Vietnam, del Nepal e dell'Australia. Ulteriori dettagli e aggiornamenti saranno progressivamente disponibili sul sito ufficiale artigianoinfiera.it e sui canali social della manifestazione.