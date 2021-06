Acmf, boom visualizzazioni concerto associazione compositori musica film

Roma, 21 giu. (Labitalia) - I professionisti della composizione musicale hanno aperto le quinte del palcoscenico e anche se in streaming hanno registrato un boom di visualizzazioni con il concerto realizzato dall'Associazione compositori musica per film (Acmf) per festeggiare il suo quarto compleanno, a pochi giorni dal primo anniversario della scomparsa del suo presidente onorario, il maestro Ennio Morricone. Un anniversario che ha visto l'ingresso di 2 nuovi soci onorari Mogol e il premio Oscar Dario Marianelli, che vanno ad aggiungersi alle altre eccellenze già vanto dell'Associazione: Michael Nyman, Nicola Piovani, Roger Waters, Hans Zimmer.

Una storia recente, quella di Acmf, ma importante. A parlare sono i numeri: dai compositori che ne fanno parte, sono state firmate 3250 colonne sonore, e al suo interno i riconoscimenti presenti nel panel comprendono 4 oscar, 26 David di Donatello, 31 Nastri d'Argento, 11 Globi d'Oro, 6 Ciak d'Oro, 6 Bafta, 4 Efa, 3 Golden Globes, 2 Grammy. Ad accompagnare il lunghissimo concerto che ha celebrato il the acmf day, della durata di 3 ore e che si è svolto per lo più in modalità live, escludendo alcuni necessari contributi pre-registrati per impossibilità di presenziare di alcuni soci o per motivi legati ad organici orchestrali complessi, sono stati anche i racconti dei protagonisti, fatti prima di ogni esecuzione musicale, e che hanno permesso agli spettatori virtuali di entrare meglio dentro al complesso ed affascinante mondo delle musiche applicate alle immagini.

"Un evento unico - ha commentato il maestro Stefano Mainetti, tra i fondatori di Acmf - a testimoniare l'importanza dell'Acmf-Associazione compositori musica per film e della musica applicata, non solo come movimento artistico, ma anche come parte integrante del processo culturale del nostro Paese". Appuntamento allo spettacolo musicale del prossimo anno, che tutti si augurano in presenza.