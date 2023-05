Acquacoltura, Fini (Cia): "Rappresenta futuro della pesca"

Peschiera del Garda, 12 mag.(Adnkronos) - - ?In Veneto abbiamo la possibilità di sfruttare le aree del Lago di Garda per l?acquacoltura, che a mio avviso rappresenta il futuro della pesca ed è un asset strategico per il settore ittico. Per questo motivo c?è bisogno di continuare ad investire e per farlo bisogna innanzitutto creare le condizioni burocratiche e politiche affinché gli investitori interessati abbiano la possibilità di dare maggiore sviluppo all?acquacoltura?. Queste le parole di Cristiano Fini , presidente nazionale Cia ? Agricoltori italiani, a margine del convegno ?Stato dell?arte e progetti futuri? promosso da PescAgri, l?associazione dei pescatori Italiani, a sua volta sostenuta da Cia-Agricoltori Italiani per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'acquacoltura, e organizzato nell?ambito del progetto ?PescAgri che vogliamo!? finanziato dal Masaf.

?Attrarre investimenti significa anche attrarre turismo - ha aggiunto Fini - da anni infatti ribadiamo il legame che ci deve essere tra agricoltura, settore ittico e turismo. Chi viene a visitare queste zone infatti cerca il paesaggio e, di conseguenza, tutto quello che riguarda l?acqua, un patrimonio che l?Italia deve saper mettere a disposizione sia dei turisti italiani che stranieri?.