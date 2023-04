Airbnb, in vista ponti di primavera ecco destinazioni Italia più popolari

Roma, 17 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Terminate le vacanze di Pasqua, che hanno ufficialmente dato il via alla stagione delle gite fuori porta, è tempo di pensare a come sfruttare al meglio i weekend lunghi e i ponti che ci aspettano nei prossimi mesi. Tra 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno, infatti, le occasioni per prendersi una piccola pausa, scappare dalla quotidianità e rilassarsi con amici e familiari non mancheranno. Se si è alla ricerca di spunti per iniziare la programmazione, Airbnb ha selezionato una serie di destinazioni in Italia tra le più popolari sulla piattaforma.

Lo strumento wishlist su Airbnb è molto utile per salvare alloggi interi o stanze private quando si sta organizzando una vacanza. Le seguenti soluzioni sono tra quelle che all?interno della Categoria Spiaggia in Italia hanno spopolato tra le wishlist degli utenti: Container sospeso tra terra e mare, Terrasini, Sicilia; Adorabile rifugio sul mare, Santa Flavia, Sicilia; Cottage con vista, Castellabate, Campania; Villa Galatea, San Vincenzo, Toscana; Dammuso Martingana, Pantelleria, Sicilia; La casa di Wanda, Amalfi, Campania; Villa Tramonto, Pantelleria, Sicilia; Casa d'Acquisto, Solanto, Sicilia; Villa Michelina, Praiano, Campania; Casa sulla spiaggia, Quartu Sant'Elena, Sardegna; Un loft sul mare, Santa Flavia, Sicilia.

Osservando le località costiere con le più alte percentuali di alloggi con recensioni a 5 stelle, Airbnb ha stilato la top ten delle destinazioni più ospitali d?Italia: 1.Positano, Campania; 2.Civitavecchia, Lazio; 3.Furore, Campania; 4.Capri, Campania; 5.Polignano a Mare, Puglia; 6.Santa Flavia, Sicilia; 7.Pesaro, Marche; 8.Riomaggiore, Liguria; 9.Montesilvano, Abruzzo; 10.Tortolì, Sardegna.