Al via domani quattordicesima edizione Forum Risorse Umane di Comunicazione Italiana

Milano, 14 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Prende il via domani la quattordicesima edizione del Forum delle Risorse Umane, che si svolgerà il 15, 16 e 17 novembre 2022 presso Phyd in Milano. L?evento è il principale appuntamento nazionale dedicato ai temi del lavoro e del people management, quest?anno nuovamente in presenza a Milano ed in streaming live ed è promosso da CoachHub e Indeed in qualità di Main Partner; Sodexo Benefits and Rewards Services in qualità di Welfare Partner; Adnkronos in qualità di Main Media Partner. Le tre giornate del Forum affronteranno rispettivamente i seguenti macro-temi: training & recruiting (15 novembre); welfare & wellbeing (16 novembre); digital & innovation (17 novembre). Preceduto dalla serata di Anteprima Live Show, la sera del 14 novembre, fruibile in streaming su www.comunicazioneitaliana.tv



Il Forum intende mettere a confronto e in relazione gli oltre 200 hr director presenti in qualità di speaker, quali decision maker d?area, con le 50 aziende partner, quali erogatrici di servizi e sistemi hr, per confrontarsi sui diversi temi, nel format dei phygital speech, phygital talk show e tavoli tematici. Numerosi gli approfondimenti attesi, che interesseranno temi chiave per il futuro delle risorse umane quali recruiting & employer branding, talent attraction e talent scarcity, training & development, diversity & inclusion, welfare & benefit, wellbeing & worklife balance, smart working e nuove modalità di lavoro, innovazione digitale, e molto altro. Le tre giornate del Forum potranno essere seguite in diretta streaming sul canale www.comunicazione italiana.tv.

Official Partner dell'evento: Arval Italia (Gruppo BNP Paribas), Axerta, CleverConnect, Compendium, Deloitte Legal, Edenred, Enel X, Impianti, Kpmg LabLaw, Logitech Italia, nCore HR, SAP Concur, WellMakers by Bnp Paribas Group, Assoconsult. Content Partner: Adp, aldocalza - employment & labor law firm, B2You Altroconsumo, Cornerstone OnDemand, Eco-Consult, Fluentify, Giunti Psychometrics, Gympass, iSapiens, Laborplay, m-Squared, MobieTrain, Qualtrics, Talent.com, Top Employers Institute, Tutored. Partner: BHR Designer, bValue, Ccelera, Challenge Network, Compassion Italia Onlus e Compassion España, iziwork, Jointly, Kekyjob, Monina Corporate Sailing, Reelevate_Alpenite, Telepass, U2Coach, Yellow.