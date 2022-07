Al via 'Fattorie aperte in Sila', con e-bike è sempre più green

Cosenza, 29 lug. (Labitalia) - Passare un?intera giornata a contatto con la natura, respirando l?aria più pulita d?Europa e imparando a conoscere i prodotti tipici silani, fin dalla loro preparazione in fattoria. Prenderà il via domani la diciassettesima edizione di ?Fattorie aperte in Sila?, la manifestazione ormai diventata un ?must? dell?estate calabrese, e presentata oggi nel corso di una conferenza stampa alla Bcc Mediocrati di Rende.

Tante le novità di un evento che si protrarrà fino al 2 novembre e che come ogni anno vedrà la possibilità per piccoli e grandi di vivere giornate di relax e vacanza a contatto con la suggestiva natura dell'altopiano silano e gli animali delle fattorie. E gustando le prelibatezze enogastronomiche del territorio, dai formaggi ai salumi, passando per le fragole, le patate e la birra artigianale.

Venti le fattorie che aderiscono all?iniziativa, distribuite su tutto l?altopiano silano. ?Quest?anno, grazie alla rete d?imprese di ?Miele Calabro?, promossa da Ara Calabria - racconta ad Adnkronos/Labitalia Mario Grillo, presidente di ?Fattore Creativo?, organizzatrice dell?evento - i visitatori potranno vedere da vicino anche i melari, con la produzione del miele di montagna. Abbiamo le e-bike elettriche con le quali è possibile visitare il territorio più agevolmente e in modo sostenibile. Un turismo ?lento?, insomma, che permettere di gustare al meglio tutte le bellezze della nostra Sila?, conclude.