Alimenti: Melarossa con Università Tor Vergata per sviluppo delle tecnologie multimediali

Roma, 28 set. (Labitalia) - Al via la collaborazione tra l'ateneo romano e Melarossa, nell'ambito della ricerca innovativa della realtà aumentata. Siglato un accordo innovativo, che spinge Melarossa e, di conseguenza, tutti i propri utenti verso una nuova dimensione. E non è il classico modo di dire, dato che tra i mezzi di fruizione c'è anche la tecnologia 3D. Il dipartimento di Ingegneria dell'Impresa "Mario Lucertini", dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, e il portale Melarossa hanno firmato l'intesa che legherà le due realtà fino al 2024. L'obiettivo? Quello di lavorare insieme per creare qualcosa di nuovo, utile e innovativo, per sviluppare la dieta personalizzata di Melarossa e tutte le componenti affini.

Uno scopo che ha come step più importante quello di potenziare le funzionalità e migliorare la user experience: perché al centro di tutto c'è sempre il pubblico. Un accordo che, quindi, vede da una parte la realtà di Melarossa, con l'app a fare da traino, il sito web da 14 milioni utenti annui e una community di oltre 3 milioni di persone per la popolarissima dieta personalizzata; dall'altra l'Università di Tor Vergata, tra i fiori all'occhiello degli atenei italiani, con la facoltà di Ingegneria sugli scudi. Sarà proprio la sinergia tra ambienti e competenze a portare avanti progetti integrati di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, con il fine ultimo di incrementare e perfezionare il numero e la qualità dei servizi che il mondo Melarossa offre a tutti gli utenti.

Il cuore della collaborazione è la realtà aumentata, con le possibilità illimitate del virtuale e delle tecnologie multimediali. E così si va dalle opportunità del 3D alla simulazione avanguardistica, passando per tutta la galassia dei calcolatori informatici in grado di innovare e rinnovare i servizi a disposizione del consumatore. Ciò arriva a toccare anche tecniche di strategia e marketing mai sperimentate prima, per un progresso davvero a 360°. Una prospettiva che Melarossa ha da sempre sostenuto, una scelta fondante per offrire costantemente novità concrete, proficue e risolutive a tutti i propri utenti. La collaborazione con l'Università di Tor Vergata nasce proprio da qui.