Alperia vince il premio Top Utility Performance Operative

Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - Alperia è stata premiata come Top Utility Performance Operative in occasione della decima edizione del premio Top Utility, che ha avuto luogo nella giornata di oggi, 24 febbraio 2022. Il premio è riservato alle aziende di servizi pubblici locali attive nei settori di energia, rifiuti e acqua. La selezione è basata sull?analisi delle performance e dei parametri compiuta dal team di ricerca di Althesys, guidato dall?economista Alessandro Marangoni.

Alperia è stata proclamata vincitrice ?per gli alti standard qualitativi raggiunti nella gestione operativa grazie alla produzione e distribuzione di energia operata nel rispetto dell?ambiente naturale in un territorio delicato e in sinergia con le comunità locali?, così la motivazione degli organizzatori del premio. In lizza per il Top Utility Performance Operative c?erano Alperia, Contarina, Publiacqua, Savno e Silea.

?Alperia è orgogliosa di essere tra le vincitrici Top Utility - dice Johann Wohlfarter, Ceo di Alperia - Avvertiamo una forte responsabilità di operare a favore di una costante crescita economica e sociale della comunità in cui ci muoviamo. Le nostre azioni sono da sempre motivate dalla nostra filosofia di sostenibilità. Questo premio è un grande riconoscimento della strada che stiamo percorrendo". Durante la conferenza svoltasi digitalmente sono stati consegnati i riconoscimenti alle vincitrici delle cinquine delle migliori aziende divise per categoria. Le varie categorie sono: Assoluto, Performance Operative, Consumatori, Comunicazione, Sostenibilità Xylem, Ricerca&Innovazione Rse, Diversity.