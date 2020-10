Ancot, sesto Meeting professioni su legge 4 del 2013

Taranto, 8 ott. (Labitalia) - Si svolgerà domani, venerdì 9 ottobre a Manduria, in provincia di Taranto, il sesto Meeting delle professioni Ancot, sul tema 'La legge 4/2013 e le nuove professioni' nell’ambito della prima festa nazionale della confederazione Aepi (Associazione europea dei professionisti e delle imprese), alla quale Ancot aderisce, in un contesto in cui sarà possibile valutare tangibilmente i possibili orizzonti evolutivi della legge e, con essi, l’urgenza di un 'respiro europeo' per le imprese ed i professionisti.

"Il Meeting delle professioni – ricorda il presidente Ancot, Celestino Bottoni – è sempre stato un luogo d’interscambio tra professionisti, istituzioni e mondo politico. Quest’anno, riteniamo che gli argomenti su cui dibatteremo avranno una risonanza amplificata dalla presenza, nell’ambito della prima festa nazionale Aepi, di numerose personalità e dal fatto che temi come il made in Italy, l’integrazione con il mercato del lavoro europeo ed il rilancio dell’economia del nostro Paese saranno al centro dell’attenzione".

Tra i presenti al Meeting, prenderanno la parola due tra i principali sostenitori politici della legge 4/2013: l’allora onorevole Amedeo Ciccanti, oggi responsabile del settore professioni di Aepi e la senatrice Anna Rita Fioroni, presidente di Confcommercio professioni e presidente di commissione Uni.

Parteciperanno anche Alessandro Amitrano, segretario di presidenza della Camera dei deputati e membro della XI commissione Lavoro pubblico e privato; Maurizio Mensi, membro del comitato scientifico della Confederazione italiana di unione delle professioni intellettuali e rappresentante del Ciu presso il Comitato economico e sociale europeo (Cese); Fabio Refrigeri, consigliere della Regione Lazio, presidente della IV commissione Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio; Giacomo Riccio, funzionario tecnico della direzione normazione Uni, colui che ha sviluppato la norma Uni 11511 di riferimento per i tributaristi.

Non mancheranno poi interventi e tavole rotonde di altre associazioni, politici e forze di governo.

Il sesto Meeting delle professioni Ancot è organizzato presso il convento San Francesco, in piazza S. Francesco a Manduria e, per ottemperare alle attuali normative anti-Covid, sarà trasmesso anche in streaming: a moderare l’appuntamento sarà la giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno, Federica Marangio.