Apoi, professional organizer a Bari per parlare di lavoro

Bari, 3 ott. (Labitalia) - L?organizzazione personale è una competenza fondamentale che se riconosciuta, appresa, alle-nata diventa fondamentale per la vita delle persone, per la loro soddisfazione e benessere. Lo sanno bene i professional organizer di Apoi (Associazione professional organizer Italia) che il 7, 8 e 9 ottobre saranno a Bari per un convegno di lavoro, scambio e progettazione.

"Apoi - dice all'Adnkronos/Labitalia Sabrina Toscani, presidente Apoi dal 2013 e fondatrice di Organizzare Italia ente di formazione riconosciuto da Apoi - sceglie Bari per promuovere la professione e darne piena visibilità, in particolar modo nel Sud della nostra penisola. L?evento, dal titolo Condivisione, uno sguardo al futuro vedrà la partecipazione di un gran nu-mero di professional organizer italiani che dopo gli anni più strettamente limitanti della pande-mia ora tornano a incontrarsi dal vivo".

"Bari 2022 - sottolinea - sarà anche l?occasione per conoscere o ingaggiare i professionisti dell?organizzazione che già stanno muovendo i primi passi nel mondo dell?organizzazione e che ancora non si sono iscritti all?Associazione? .

?Quando parliamo di professional organizer - spiega sabrina Toscani - ci riferiamo a un professionista che sostiene la persona nella propria organizzazione, in tutti i contesti e ambiti, per migliorarne la qualità della vita. È evidente che si tratta di una professione ad alto impatto sociale ? conclude la Toscani - che auspico abbia una sempre mag-giore visibilità e presenza in Italia?.

L?evento sarà un momento di condivisione tra esperti, ma non mancheranno momenti di apertura verso l?esterno al fine di intercettare professional organizer che sceglieranno di intrapren-dere questa professione a partire dal prendere parte ad Apoi.

In particolare la serata di sabato 8 ottobre alle 19.00 sarà l?occasione per incontrare gli aspi-ranti professional organizer e per rispondere a domande e richieste su questa innovativa pro-fessione. (per informazioni scrivere a segreteria@apoi.it).