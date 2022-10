Artigiano in fiera 2022, da oggi disponibile l’invito gratuito

Milano, 27 ott. (Adnkronos/Labitalia) - E? scattato il conto alla rovescia per la ventiseiesima edizione di Artigiano in Fiera, in programma da sabato 3 a domenica 11 dicembre, a Fieramilano (Rho), tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.30. L?ingresso è gratuito, con una procedura ancora più semplice e veloce. A partire da oggi, infatti, tutti gli iscritti alla community di Artigiano in Fiera (visitatori delle ultime edizioni e clienti della piattaforma digitale) ricevono direttamente sul loro indirizzo e-mail l?invito gratuito per accedere alla fiera, valido tutti i giorni e per più ingressi. Chi, invece, non si è mai registrato ad Artigiano in Fiera può scaricare il suo invito gratuito sul sito artigianoinfiera.it in pochi e semplici click.

La manifestazione più attesa, partecipata e amata dal pubblico italiano svelerà prodotti unici e originali realizzati da artigiani provenienti da oltre 100 Paesi. Proprio il 'giro del mondo in unico luogo' è il tema che caratterizza la comunicazione di Artigiano in Fiera 2022, insieme alla promozione di uno shopping natalizio all?insegna di 'regali originali per definizione' e alla valorizzazione di 'prodotti unici e naturali' in grado di rappresentare un?economia fortemente legata alla tradizione e ai territori d?origine.

Per quanto riguarda la mobilità, i principali mezzi di trasporto per raggiungere la manifestazione restano la linea M1 della metropolitana (fermata Rho Fiera) e le linee del passante ferroviario e l?Alta Velocità. La disponibilità totale di parcheggi sarà di oltre 10.000 posti auto (tariffe 3 euro all?ora, 18 euro al giorno). Ulteriori dettagli e aggiornamenti saranno progressivamente disponibili sul sito ufficiale artigianoinfiera.it e sui canali social della manifestazione.