Artigiano in Fiera alla soglia del milione di visitatori in 9 giorni

Milano, 12 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Con 2.350 artigiani, su 7 padiglioni, provenienti da 84 Paesi e verso la soglia del milione di visitatori si accinge alla chiusura la ventiseiesima edizione di Artigiano in Fiera, che ha visto per nove giorni al lavoro oltre 12.000 addetti negli stand di Fieramilano (Rho).

?Il successo di pubblico - spiega il presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere Spa, Antonio Intiglietta - non era affatto scontato, ecco perché prevale un forte sentimento di gratitudine nei confronti degli espositori, delle istituzioni, delle forze dell?ordine, degli addetti di Fieramilano e di tutti i visitatori. Il 2022 si è confermato l?anno della ripresa. Ripartiremo da qui, consapevoli delle difficoltà, per un 2023 che sarà l?anno dello sviluppo con l?obiettivo di rendere ancora più affascinante e attraente la nostra fiera, mettendo al centro la persona e il suo cuore?.

Artigiano in Fiera riparte da una community di oltre un milione di utenti iscritti alla piattaforma digitale per mantenere una relazione costante con gli artigiani e per acquistarne tutto l?anno i prodotti. Su artigianoinfiera.it sono online più di 2.500 micro imprese, delle quali oltre 650 con una propria vetrina di vendita e documentazione fotovideo per raccontarne la storia e svelarne il laboratorio, per un totale di 20.000 prodotti in vendita. Arrivederci al 2023. La prossima edizione di Artigiano in Fiera è in programma dal 2 al 10 dicembre 2023 a Fieramilano (Rho).