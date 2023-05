AssoBirra, transizione ecologica sostenibile è percorso prioritario

Roma, 18 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Un percorso prioritario per AssoBirra si conferma quello verso una transizione ecologica sostenibile, le cui sfide da fronteggiare sono comuni non solo all?ambito brassicolo ma all?intero scenario alimentare e al Paese. Per l?associazione più rappresentativa del comparto birrario italiano i temi sul tavolo sono tutti in confortante progresso.

Federico Sannella, vicepresidente di AssoBirra con delega a Transizione ecologica e sostenibilità, racconta: ?Per quanto riguarda le azioni che imprese e addetti possono attuare nelle proprie strutture, lo sforzo è verso la neutralità carbonica: non solo programmi per la riduzione di CO2 operate dalle realtà ma un vero e proprio cambio sistemico dell?intero comparto industriale". "Per la catena del valore invece - sottolinea - continuiamo a far crescere il rapporto di partnership con i produttori di materie prime e, in ambito logistico, lavoriamo con horeca e gdo in ottica di ottimizzazione e di miglioramento della route to market. Quanto al packaging, è importante seguire con attenzione gli aggiornamenti europei e individuare una soluzione sostenibile e in linea con la natura del nostro segmento?.

Per AssoBirra la sostenibilità non è solo economica e ambientale, ma anche sociale. La categoria è, infatti, impegnata a promuovere comportamenti in linea con uno stile di consumo responsabile delle bevande alcoliche, ad esempio con investimenti in prodotti no-alcool, o ancora in materia di diversità, equità e inclusione. ?Su tutti i piani e a tutti i livelli, occorre un cambio radicale di prospettiva sui temi della sostenibilità: da verticale e verticistico a orizzontale e condiviso, da filiera a ecosistema. Non è più e non può più essere un impegno delle singole aziende o dell?Associazione di categoria, ma deve diventare un?assunzione di responsabilità di tutto l?associazionismo, dell?intero ambito dell?innovazione, della ricerca, della politica, del sistema Paese?, conclude Sannella.