Assolavoro, 160mila opportunità tramite agenzia entro maggio 2022

Roma, 14 apr. (Labitalia) - Nel bimestre aprile-maggio 2022 i gruppi professionali di riferimento ai quali appartengono le 30 figure oggetto dell?indagine alimenteranno complessivamente circa 650mila richieste di profili, su un totale atteso di 770mila vacancies rilevate dal rapporto Excelsior di Unioncamere. Tra queste le opportunità tramite agenzie per il lavoro sono complessivamente 160mila.

Si tratta di Data analyst e data scientist, cyber security analyst, project manager digitali, ingegneri edili, architetti, social media manager ed export manager sono tra le figure più ricercate tra le professioni ad alta qualifica. E poi tecnici elettromeccanici, progettisti di impianti elettrici, geometri, figure esperte di vendita e di e-commerce, impiegati del back office commerciale, contabile e degli uffici gare.

E' quanto emerge da una rilevazione effettuata da Assolavoro Datalab, l?osservatorio dell?associazione nazionale delle agenzie per il lavoro, su dati interni al settore e su fonti terze qualificate (Excelsior, Linkedin, Trovit, Indeed).

Nel settore manifatturiero si evidenzia la richiesta di elettricisti, operatori di macchine, saldatori a filo, capocantieri e operai edili specializzati. Richiesti anche addetti al confezionamento e responsabili di magazzino. Sono queste alcune tra le 30 figure professionali più ricercate nel mondo del lavoro entro maggio 2022, distinte in 3 diverse categorie, ovvero le dieci professioni a elevata qualifica, le dieci a media qualifica e le dieci figure di natura più operativa.

Si tratta per lo più di contratti di lavoro in somministrazione, ovvero con le tutele e la retribuzione tipica del lavoro dipendente e ? per quelli a tempo determinato ? con occasioni doppie di reimpiego allo scadere del rapporto di lavoro.

Sul sito di Assolavoro è presente l?elenco delle principali agenzie accreditate presso l?apposito albo del ministero del Lavoro. E' inoltre possibile attraverso il servizio 'Trova la filiale' (https://assolavoro.eu/trova-la-filiale/) scoprire lo sportello dell?agenzia per il Lavoro più vicino a chi intende candidarsi.